Coutances au fil des rues Coutances
Coutances au fil des rues Coutances mardi 30 juin 2026.
Coutances
Coutances au fil des rues
Place Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:30:00
fin : 2026-06-30 12:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Visite guidée du centre-ville de Coutances. Promenade dans la ville à la découverte des rues les plus anciennes, de l’architecture récente et des sites incontournables de Coutances cathédrale, jardin des plantes, la Reconstruction… .
Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Coutances au fil des rues
L’événement Coutances au fil des rues Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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