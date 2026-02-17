Couteuges | Tripes au feu de bois

Salle polyvalante Couteuges Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le comité des fêtes de Couteuges vous convie à un repas, tripes cuite au feu de bois à la salle polyvalante. Les réservations sont obligatoire avant le jeudi 6 Mars.

Salle polyvalante Couteuges 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 11 43 82

English :

The Couteuges festival committee invites you to a tripe meal cooked over a wood fire at the salle polyvalante. Reservations are required by Thursday March 6.

L’événement Couteuges | Tripes au feu de bois Couteuges a été mis à jour le 2026-02-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier