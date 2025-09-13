Couture Tiers Lieu d’Azun Aucun

Couture Tiers Lieu d’Azun Aucun samedi 13 septembre 2025.

Couture

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Cours de couture (machine), avec les doigts de fée de Laurence.

Sur inscription par téléphone. .

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 52 00 33

English :

Sewing lessons (machine), with Laurence’s fairy fingers.

German :

Nähkurs (Maschine), mit den zauberhaften Fingern von Laurence.

Italiano :

Lezioni di cucito (a macchina), con le dita fatate di Laurence.

Espanol :

Clases de costura (a máquina), con los dedos de hada de Laurence.

L’événement Couture Aucun a été mis à jour le 2025-08-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65