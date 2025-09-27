Couture Tiers Lieu d’Azun Aucun
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Cours de couture (machine), avec les doigts de fée de Laurence.
Sur inscription par téléphone. .
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 52 00 33
English :
Sewing lessons (machine), with Laurence’s fairy fingers.
German :
Nähkurs (Maschine), mit den zauberhaften Fingern von Laurence.
Italiano :
Lezioni di cucito (a macchina), con le dita fatate di Laurence.
Espanol :
Clases de costura (a máquina), con los dedos de hada de Laurence.
