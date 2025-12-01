Couture Tiers Lieu d’Azun Aucun
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Cours de couture (machine), avec les doigts de fée de Laurence.
Sur inscription par téléphone. .
Sewing lessons (machine), with Laurence’s fairy fingers.
