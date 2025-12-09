Couture avec les bénévoles à l’EPHAD EHPAD Saint-Jacques Saugues

Couture avec les bénévoles à l’EPHAD

EHPAD Saint-Jacques 1 rue Fontaine des Mourgues Saugues Haute-Loire

Thèmes Création de décoration des fêtes de fin d’année.

EHPAD Saint-Jacques 1 rue Fontaine des Mourgues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Themes: Creating holiday decorations.

