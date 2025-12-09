Couture avec les bénévoles à l’EPHAD EHPAD Saint-Jacques Saugues
Couture avec les bénévoles à l’EPHAD EHPAD Saint-Jacques Saugues mardi 9 décembre 2025.
Couture avec les bénévoles à l’EPHAD
EHPAD Saint-Jacques 1 rue Fontaine des Mourgues Saugues Haute-Loire
Début : 2025-12-09 14:00:00
fin : 2025-12-09 16:00:00
2025-12-09
Thèmes Création de décoration des fêtes de fin d’année.
EHPAD Saint-Jacques 1 rue Fontaine des Mourgues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Themes: Creating holiday decorations.
L’événement Couture avec les bénévoles à l’EPHAD Saugues a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier