Couture-Café La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Couture-Café La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 15 octobre 2025.
Couture-Café
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Atelier couture ouvert à toute personne désireuse d’être aidée ou d’aider dans un esprit de convivialité et de transmission !
Machine à coudre sur place.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Couture-Café
Sewing workshop open to anyone wishing to help or be helped in a spirit of conviviality and sharing!
Sewing machine on site.
German : Couture-Café
Nähatelier, offen für alle Personen, die sich helfen lassen oder selbst helfen wollen, in einem Geist der Geselligkeit und der Weitergabe!
Nähmaschine vor Ort.
Italiano :
Laboratorio di cucito aperto a chiunque voglia aiutare o essere aiutato in uno spirito di convivialità e condivisione!
Macchina da cucire in loco.
Espanol : Couture-Café
Taller de costura abierto a todos los que quieran ayudar o ser ayudados en un espíritu de convivencia y de compartir
Máquina de coser in situ.
