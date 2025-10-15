Couture-Café La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Couture-Café La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 15 octobre 2025.

Couture-Café

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : 2025-10-15

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Atelier couture ouvert à toute personne désireuse d’être aidée ou d’aider dans un esprit de convivialité et de transmission !

Machine à coudre sur place.

Atelier couture ouvert à toute personne désireuse d'être aidée ou d'aider dans un esprit de convivialité et de transmission !

Machine à coudre sur place.

Machine à coudre sur place. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Couture-Café

Sewing workshop open to anyone wishing to help or be helped in a spirit of conviviality and sharing!

Sewing machine on site.

German : Couture-Café

Nähatelier, offen für alle Personen, die sich helfen lassen oder selbst helfen wollen, in einem Geist der Geselligkeit und der Weitergabe!

Nähmaschine vor Ort.

Italiano :

Laboratorio di cucito aperto a chiunque voglia aiutare o essere aiutato in uno spirito di convivialità e condivisione!

Macchina da cucire in loco.

Espanol : Couture-Café

Taller de costura abierto a todos los que quieran ayudar o ser ayudados en un espíritu de convivencia y de compartir

Máquina de coser in situ.

