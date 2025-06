Couture et teinture végétale local convivial Rennes

Couture et teinture végétale local convivial Rennes mercredi 30 juillet 2025 .

Couture et teinture végétale local convivial Rennes Mercredi 30 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Création accessoires du Peuple des bois

Venez confectionner vos accessoires du Peuple des bois pour perfectionner votre immersion dans les cabanes !

Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-30T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-30T19:00:00.000+02:00

1

0754358338 laloupioteandco@gmail.com

local convivial 21 rue parmentier 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine