Coutures Avant Première et direct avec la réalisatrice Cinéma Le Félix Labouheyre

Coutures Avant Première et direct avec la réalisatrice

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3 – 3 – 5.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Venez fêter avec nous les 70 ans de l’Afcae et les 10 ans de la Journée Art et Essai du cinéma Européen!

Après le film, venez voir la retransmission en directe de l’échange avec la réalisatrice Alice Winocour, animé par Guillaume Bachy, président de l’Afcae !

Venez fêter avec nous les 70 ans de l’Afcae (Association Française des Cinémas Art et Essai) et les 10 ans de la Journée Art et Essai du cinéma Européen!

Pour son anniversaire, l’AFCAE vous propose le film Coutures en Avant Première !

Après le film, venez voir la retransmission en directe de l’échange avec la réalisatrice Alice Winocour, animé par Guillaume Bachy, président de l’AFCAE ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Coutures Avant Première et direct avec la réalisatrice

Join us to celebrate 70 years of Afcae and 10 years of the Journée Art et Essai du cinéma Européen!

After the film, watch the live broadcast of the discussion with director Alice Winocour, hosted by Guillaume Bachy, President of Afcae!

German : Coutures Avant Première et direct avec la réalisatrice

Feiern Sie mit uns das 70-jährige Bestehen von Afcae und das 10-jährige Bestehen des Arthouse-Tages des europäischen Kinos!

Nach dem Film können Sie die Live-Übertragung der Diskussion mit der Regisseurin Alice Winocour sehen, die von Guillaume Bachy, dem Präsidenten des Afcae, moderiert wird!

Italiano :

Unitevi a noi per celebrare il 70° anniversario dell’Afcae e il 10° anniversario della Journée Art et Essai du Cinéma Européen!

Dopo il film, seguite la diretta del dibattito con la regista Alice Winocour, condotto da Guillaume Bachy, presidente dell’Afcae!

Espanol : Coutures Avant Première et direct avec la réalisatrice

Únase a nosotros para celebrar el 70º aniversario de la Afcae y el 10º aniversario de la Journée Art et Essai du Cinéma Européen

Después de la película, vea la retransmisión en directo del debate con la directora Alice Winocour, presentado por Guillaume Bachy, Presidente de la Afcae

L’événement Coutures Avant Première et direct avec la réalisatrice Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Cœur Haute Lande