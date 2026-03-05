Coutures Feedback artistique Cinéma François Truffaut Commercy
Coutures Feedback artistique Cinéma François Truffaut Commercy lundi 6 avril 2026.
Coutures Feedback artistique
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 20:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Le cinéma François Truffaut vous propose une séance de Feedback artistique animée par Vincent Adelus sur le film Couture d’Alice Winocour.Tout public
.
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The François Truffaut cinema invites you to an artistic feedback session hosted by Vincent Adelus on Alice Winocour’s film Couture.
L’événement Coutures Feedback artistique Commercy a été mis à jour le 2026-03-05 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS