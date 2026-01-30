Coutures

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

D’Alice Winocour

À Paris, dans le tumulte de la Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle croise alors le chemin d’Ada, une jeune mannequin sud-soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie

6.5 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Alice Winocour

In Paris, amid the hustle and bustle of Fashion Week, Maxine, an American film director, hears news that will change her life forever. She then crosses paths with Ada, a young South Sudanese model who has left her country, and Angèle, a French make-up artist aspiring to a new life

L’événement Coutures Luynes a été mis à jour le 2026-01-30 par ADT 37