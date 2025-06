Piano Récital à 4 mains – Robert Andres & Honor O’Hea Couvent de l’Annonciation Paris 16 juillet 2025

Programme de 2h :

Schumann : Bilder aus Osten (Pictures from the East) Op. 66

: Bilder aus Osten (Pictures from the East) Op. 66 Debussy : Scottish March (Earl of Ross March)

: Scottish March (Earl of Ross March) Milhaud : La création du monde (arr. by the composer)

: La création du monde (arr. by the composer) Rachmaninov: Capriccio bohémien (arr. by the composer)

Robert Andres et Honor O’Hea se produisent en duo de piano depuis plus de 30 ans, acclamés pour leur répertoire à quatre mains et à deux pianos. Ils ont effectué de nombreuses tournées en Europe et aux États-Unis, où des compositeurs comme Roger Price et João Victor Costa leur ont dédié des œuvres. Leurs performances ont notamment été remarquées lors de festivals tels que PianoEchos, Fanny Mendelssohn et le Washington International Piano Festival. Ils ont sorti un CD en 2008 consacré à la musique de Victor Costa et ont célébré leur 20e anniversaire avec le Concerto pour deux pianos de Bruch. Tous deux sont également actifs en tant que professeurs et jurés de concours.

avec PASS Tarif Préférentiel pour la série des 11 concerts : seulement 100 euros : https://heylink.me/PianoConcertoFestival

Placement libre – Premier arrivé, premier servi !

Le mercredi 16 juillet 2025

de 20h00 à 22h00

payant

15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Du 12 au 18 juillet, le Festival International de piano présente 11 concerts au Conservatoire de Courbevoie et au Couvent de l’Annonciation (8e).