Récital Piano 100% CHOPIN – par la Lang Lang Scholars Academy Couvent de l’Annonciation Paris 15 juillet 2025

Récital Piano 100% CHOPIN – par la Lang Lang Scholars Academy

Programme de 1h : 100% Chopin : Scherzo N° 1 op. 20 – Andante Spianato et Grande Polonaise – Variations « La ci darem la mano », Op. 2

Les 3 Artistes « Jeunes Prodiges » en Vedettes :

– Aidan Siqi Zhao est un pianiste et violoniste de 12 ans qui étudie à la King’s College School et au département junior du RCM à Londres. Artiste invité de la BBC, il s’est produit notamment au TED Brum, au Royal Birmingham Conservatoire et au RCM. Nommé Musicien de l’année à Solihull à 8 ans, Aidan a obtenu le grade 8 de l’ABRSM en piano et violon avec mention à 9 ans.

– Julian Gong Jin Zhu, est un pianiste prometteur de 14 ans qui étudie à la Chetham School of Music sous la direction d’Helen Krizos. Il a remporté le concours de concerto de l’école à l’âge de 10 ans et a interprété le 23e Concerto de Mozart au Stoller Hall. Julian a remporté les plus grands prix au SRIMF, au London Youth Piano Competition et à l’EPTA Belgium, et a obtenu une note de 147/150 à son ABRSM Grade 8.

– Ryan Wang est un pianiste Canadien de 16 ans, boursier à Eton College et participant au programme d’Artist Diploma de l’École Normale de Musique de Paris. Prodige depuis l’âge de 6 ans, il s’est produit dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall, la Salle Cortot et la Fondation Louis Vuitton. En 2023, il a été nommé parmi les « 30 étoiles montantes de moins de 30 » par Classic FM.

Le mardi 15 juillet 2025

de 20h00 à 21h20

payant

15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

concerts.msc@gmail.com

Lors du Festival international de Piano, 11 concerts sont à apprécier du 12 au 18 juillet au Conservatoire de Courbevoie et au Couvent de l’Annonciation (8e).