Quatuor à Cordes : BRAHMS – RACHMANINOV Couvent de l’Annonciation Paris 5 juillet 2025

Quatuor à Cordes : BRAHMS – RACHMANINOV

– RACHMANINOV, quatuor n°1(inachevé)

– BRAHMS, quatuor opus 51, n°1

par Le quatuor Musica Sconosciuta s’est constitué en 2020 à cause de la pandémie Covid, durant laquelle les musiciens en poste principal dans l’orchestre du même nom tenaient à se produire en petite formation. Se lançant en équipe variable par les deux quintettes avec clarinette de Mozart et Brahms, il s’est présenté depuis dans tout le répertoire classique, comprenant des œuvres de Rameau, Haendel, Schubert, Mendelssohn, Verdi, Dvorak, Arensky et Ravel.

Le quatuor Musica Sconosciuta

Jean-Claude Tcheurekdjian, 1er violon – Stéphane Catalano, 2ème violon – Claudine Christophe, alto – Christophe Beau, violoncelle

Le samedi 05 juillet 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Prix conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T19:00:00+02:00

2025-07-05T17:00:00+02:00_2025-07-05T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T20:00:00+02:00

Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

concerts.msc@gmail.com

Un concert par Le quatuor Musica Sconosciuta s’est constitué en 2020 par des musiciens de l’Opéra de Paris.