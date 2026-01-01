Couvrot Connection Second Tremplin Musical Couvrot
Couvrot Connection Second Tremplin Musical
Salle des fêtes Couvrot Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-17 19:00:00
Groupes sélectionnés pour cette 2ème soirée de sélection
– Kartel
– Memoria.sik
– Esteban Esteban.
Buvette et restauration sur place.
19h.Tout public
Voici les trois groupes sélectionnés pour cette deuxième soirée de sélection
Salle des fêtes Couvrot 51300 Marne Grand Est couvrot.connection51@gmail.com
English : Couvrot Connection Second Tremplin Musical
Bands selected for this 2nd selection evening
– Kartel
– Memoria.sik
– Esteban Esteban.
Refreshments and food on site.
19h.
