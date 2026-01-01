Couvrot Connection Second Tremplin Musical Couvrot

Couvrot Connection Second Tremplin Musical Couvrot samedi 17 janvier 2026.

Couvrot Connection Second Tremplin Musical

Salle des fêtes Couvrot Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Groupes sélectionnés pour cette 2ème soirée de sélection
– Kartel
– Memoria.sik
– Esteban Esteban.
Buvette et restauration sur place.
19h.Tout public
Voici les trois groupes sélectionnés pour cette deuxième soirée de sélection
– Kartel
– Memoria.sik
– Esteban Esteban.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Couvrot 51300 Marne Grand Est   couvrot.connection51@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Couvrot Connection Second Tremplin Musical

Bands selected for this 2nd selection evening
– Kartel
– Memoria.sik
– Esteban Esteban.
Refreshments and food on site.
19h.

L’événement Couvrot Connection Second Tremplin Musical Couvrot a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne