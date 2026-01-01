Couvrot Connection Second Tremplin Musical Couvrot

Couvrot Connection Second Tremplin Musical

Salle des fêtes Couvrot Marne

17 janvier 2026, 19h00

2026-01-17

Groupes sélectionnés pour cette 2ème soirée de sélection

– Kartel

– Memoria.sik

– Esteban Esteban.

Buvette et restauration sur place.

19h.Tout public

Salle des fêtes Couvrot 51300 Marne Grand Est
couvrot.connection51@gmail.com

English : Couvrot Connection Second Tremplin Musical

Bands selected for this 2nd selection evening

– Kartel

– Memoria.sik

– Esteban Esteban.

Refreshments and food on site.

19h.

