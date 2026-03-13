Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt
Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt dimanche 12 avril 2026.
Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt
Place du Quartier Mangin Couvron-et-Aumencourt Aisne
Tarif : 1 – 1 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
La nouvelle édition de cette manifestation sportive qui mixe trail (de 12 à 28 km), une course jeunes, de la marche, etc…
RV Place du quartier Mangin dès 8h !
La nouvelle édition de cette manifestation sportive qui mixe trail (de 12 à 28 km), une course jeunes, de la marche, etc…
RV Place du quartier Mangin dès 8h ! .
Place du Quartier Mangin Couvron-et-Aumencourt 02270 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 74 79 40
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English :
The new edition of this sporting event, which combines trail running (from 12 to 28 km), a youth race, walking, etc?
RV Place du quartier Mangin from 8 am!
L’événement Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Laon