Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt

Place du Quartier Mangin Couvron-et-Aumencourt Aisne

Tarif : 1 – 1 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La nouvelle édition de cette manifestation sportive qui mixe trail (de 12 à 28 km), une course jeunes, de la marche, etc…

RV Place du quartier Mangin dès 8h !

La nouvelle édition de cette manifestation sportive qui mixe trail (de 12 à 28 km), une course jeunes, de la marche, etc…

RV Place du quartier Mangin dès 8h ! .

Place du Quartier Mangin Couvron-et-Aumencourt 02270 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 74 79 40

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English :

The new edition of this sporting event, which combines trail running (from 12 to 28 km), a youth race, walking, etc?

RV Place du quartier Mangin from 8 am!

L’événement Couv’Run à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Laon