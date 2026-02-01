Cover Party #2 Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Cover Party #2 Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Seconde édition de la soirée Cover Party avec à l’honneur les groupes qui ont fait les 90s

– BOOMTRACKS

C’est quatre potes, férus des Rage Against The Machine et nostalgiques du rock-fusion des années 90. Créé en 2017, le groupe, composé de 4 nancéiens, sillonne les routes de France, de Belgique, du Luxembourg et d’Allemagne pour le plaisir de la scène et des fans des RATM. L’engagement de Bombtracks n’est pas forcément celui du groupe mythique mais plutôt de produire un show puissant et fidèle dans une ambiance décontractée.

– RED HAT CHICKY PLAYERS

Formé à la fin de l’année 2024, Les Red Hat Chicky Players se sont donné pour mission de transmettre l’énergie, les riffs mémorables et l’émotion de leur musique si unique. C’est donc avec un son fidèle, des titres issus de toute leur imposante discographie et des prestations scéniques qui font grimper le mercure et l’échelle de Scoville que ces quatres musiciens vont vous faire vibrer ! À l’instar du groupe auquel ils rendent un hommage sincère et puissant, les Red Hat Chicky Players pimentent leur set grâce à une présence scénique de tous les instants et à des séquences d’improvisation collective. Nourris au rock, au funk et aux piments, les Red Hat Chicky Players vous offrent à chaque concert une expérience live intense et passionnée !

– M2K UNPLUGGED COVER

Groupe hommage aux MTV unplugged des années 90 et 2000 composé de 4 copains. Pour la cover party, le groupe Pearl Jam sera repris pour un set exclusif !!!Tout public

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com

English :

Second edition of the Cover Party, featuring the bands that made the 90s:

– BOOMTRACKS

Four buddies, all Rage Against The Machine fans, all nostalgic for 90s fusion rock. Formed in 2017, the band, made up of 4 nancéiens, travels the roads of France, Belgium, Luxembourg and Germany for the pleasure of the stage and RATM fans. Bombtracks’ commitment is not necessarily that of the legendary band, but rather to produce a powerful and faithful show in a relaxed atmosphere.

– RED HAT CHICKY PLAYERS

Formed at the end of 2024, The Red Hat Chicky Players have made it their mission to convey the energy, memorable riffs and emotion of their unique music. With a faithful sound, tracks from their impressive discography and stage performances that raise the mercury and the Scoville scale, these four musicians are sure to thrill you! Like the band to whom they pay sincere and powerful homage, the Red Hat Chicky Players spice up their set with constant stage presence and collective improvisation sequences. Fueled by rock, funk and chili peppers, the Red Hat Chicky Players deliver an intense, passionate live experience at every concert!

– M2K UNPLUGGED COVER

MTV unplugged tribute band from the 90s and 2000s, made up of 4 friends. For the cover party, Pearl Jam will be back for an exclusive set!

