COVERTRAMP – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

TOURS ARTS PRODUCTIONS PRÉSENTE : COVERTRAMPCOVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP! Se produisant dans toute la France et en Belgique, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près – 100% live – dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion …Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc…Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent le temps… Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale, les critiques sont unanimes, COVERTRAMP est un tribute band exceptionnel !France 2 : Patrice Romedenne 2 heures de concert, 2 heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte, s’ils passent à coté de chez vous, ne les ratez surtout pas, vous n’êtes pas à l’abri de verser quelques larmes pour peu que vous ayez vous aussi, jadis, aimé Supertramp Le Parisien : Une prouesse que Covertramp signe avec un tel souci du détail qu’ils ont été adoubés par le fondateur du groupe originel Roger Hodgson

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69