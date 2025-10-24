COVERTRAMP HOMMAGE A SUPERTRAMP – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

COVERTRAMP HOMMAGE A SUPERTRAMP Début : 2027-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

COVERTRAMP revient en 2026/2027 avec un tout nouveau show, encore plus intense et spectaculaire ! Après une tournée triomphale, COVERTRAMP, considéré comme le meilleur hommage planétaire à SUPERTRAMP et adoubé par Roger Hodgson (cofondateur et voix emblématique du groupe), est de retour avec une toute nouvelle production pleine de surprises.Un nouveau programme, de nouvelles émotions :·Des titres rares, rarement interprétés en live, pour les fans de la première heure·Une mise en lumière entièrement repensée, sublimant chaque morceau ·Et bien sûr, les tubes incontournables qui ont marqué plusieurs générations :School, Dreamer, Goodbye Stranger, Breakfast in America, Take the Long Way Home, Fool’s Overture, Give a Little Bit…Une performance musicale d’exceptionPendant 2 heures de concert 100 % live, les 6 musiciens multi-instrumentistes de COVERTRAMP recréent avec une fidélité saisissante toute la richesse de l’univers de SUPERTRAMP : les mêmes tonalités, les mêmes harmonies vocales, la même magie.Le chanteur Philippe Tailleferd magnifiquement accompagné par Sandra Battini, livrent une performance vocale remarquable, naviguant avec aisance entre les styles et les sensibilités de Roger Hodgson et Rick Davies, dans un équilibre bluffant de justesse et d’émotion.Ils en parlent :France 2 – Patrice Romedenne : « Deux heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte. »Le Parisien : « Une prouesse, un souci du détail tel qu’ils ont été adoubés par Roger Hodgson lui-même. »COVERTRAMP, c’est bien plus qu’un tribute : c’est un voyage dans le temps, entre émotion pure et performance musicale d’exception.

