Covertramp, hommage à supertramp avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Covertramp, hommage à supertramp

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Préparez-vous à remonter le temps et à revivre les années 70–80 grâce à Covertramp, le tribute band adoubé par Roger Hodgson et John Helliwell de Supertramp.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to step back in time and relive the 70s and 80s with Covertramp, the tribute band founded by Supertramp’s Roger Hodgson and John Helliwell.

L’événement Covertramp, hommage à supertramp Montélimar a été mis à jour le 2026-01-26 par Montélimar Tourisme Agglomération