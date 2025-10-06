UN SI JOLI CONTE – SALLE DEBUSSY Croix

COVERTRAMP HOMMAGE A SUPERTRAMP – COVERTRAMP Début : 2026-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

TOURS ARTS PRODUCTIONS PRÉSENTE : COVERTRAMP HOMMAGE À SUPERTRAMPAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP! Se produisant partout en France, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près – 100% live – dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion … Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc… Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent l…Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DES EXPOS DE QUIMPER – CORNOUAILLE 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29