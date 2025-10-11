Covertramp Joué-lès-Tours
Covertramp Joué-lès-Tours samedi 11 octobre 2025.
Covertramp
Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 36 – 36 – 49 EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
36 .
Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Covertramp Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT 37