COVERTRAMP – LE COLISEE Chartres

COVERTRAMP HOMMAGE A SUPERTRAMP – COVERTRAMP Début : 2026-06-19 à 20:30.

TOURS ARTS PRODUCTIONS PRÉSENTE : COVERTRAMP, le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP en tournée dans toute la France et en Belgique.Adoubé par Roger Hodgson (ex SUPERTRAMP), attentif à chaque détail, COVERTRAMP vise la perfection pour restituer avec justesse le son, les voix et l’émotion. Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale ! Un spectacle vivant unique pour un hommage au mythique groupe SUPERTRAMP, une soirée inoubliable pour se remémorer leurs plus célèbres tubes ! Les 6 musiciens multi instrumentistes offrent un spectacle de 2 heures avec 25 chansons comme Breakfast in America, School, Goodbye Stranger, It’s Raining Again et tant d’autres… Patrice Romedenne (France2) 2 heures de concert, 2 heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte, s’ils passent à coté de chez vous, ne les ratez surtout pas, vous n’êtes pas à l’abri de verser quelques larmes pour peu que vous ayez vous aussi, jadis, aimé Supertramp Le Parisien Une prouesse que Covertramp signe avec un tel souci du détail qu’ils ont été adoubés par le fondateur du groupe originel Roger Hodgson

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28