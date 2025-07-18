Covertramp Le Forum Le Mans

Covertramp

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Covertramp comme si vous y étiez ! RDV au Forum au Mans !

COVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP!

Se produisant dans toute la France et en Belgique, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près 100% live dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion …

Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc…

Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent le temps… Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale, les critiques sont unanimes, COVERTRAMP est un tribute band exceptionnel !

France 2?: Patrice Romedenne ?2 heures de concert, 2 heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte, s’ils passent à coté de chez vous, ne les ratez surtout pas, vous n’êtes pas à l’abri de verser quelques larmes pour peu que vous ayez vous aussi, jadis, aimé Supertramp

Le Parisien?: Une prouesse que Covertramp signe avec un tel souci du détail qu’ils ont été adoubés par le fondateur du groupe originel Roger Hodgson ?

Placement assis numéroté. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Covertramp as if you were there! See you at the Forum in Le Mans!

German :

Covertramp, als ob Sie dabei wären! RDV beim Forum in Le Mans!

Italiano :

Covertramp come se fossi lì! Ci vediamo al Forum di Le Mans!

Espanol :

¡Covertramp como si estuvieras allí! ¡Nos vemos en el Foro de Le Mans!

L’événement Covertramp Le Mans a été mis à jour le 2025-07-18 par CDT72