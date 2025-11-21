COVERTRAMP – PALAIS DES CONGRES Perpignan

COVERTRAMP – PALAIS DES CONGRES Perpignan vendredi 21 novembre 2025.

COVERTRAMP Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

COVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP! En tournée en France actuellement et dans toute l’Europe à partir de 2025, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près – 100% live – dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion … Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc… Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent le temps… Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale !France 2 : Patrice Romedenne 2 heures de concert, 2 heures pour une résurrection… Hommage parfait, émotion intacte, s’ils passent à coté de chez vous, ne les ratez surtout pas, vous n’êtes pas à l’abri de verser quelques larmes pour peu que vous ayez vous aussi, jadis, aimé Supertramp. Le Parisien « Une prouesse que Covertramp signe avec un tel souci du détail qu’ils ont été adoubés par le fondateur du groupe originel Roger Hodgson »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66