Covertramp Supertramp Palais Nikaïa Nice vendredi 17 octobre 2025.

Alpes-Maritimes

Covertramp Supertramp  Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

COVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP!
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129  info@nikaia.fr

English : Covertramp Supertramp

COVERTRAMP dubbed by Roger Hodgson (Ex-Supertramp) is considered to be the best planetary tribute to SUPERTRAMP!

German : Covertramp Supertramp

COVERTRAMP wurde von Roger Hodgson (Ex-Supertramp) gesponsert und gilt als die beste weltweite Hommage an SUPERTRAMP!

Italiano : Covertramp Supertramp

COVERTRAMP doppiato da Roger Hodgson (Ex-Supertramp) è considerato il miglior tributo globale a SUPERTRAMP!

Espanol : Covertramp Supertramp

COVERTRAMP, respaldado por Roger Hodgson (ex-Supertramp), tiene fama de ser el mejor tributo a SUPERTRAMP del mundo

