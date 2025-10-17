Covertramp Supertramp Palais Nikaïa Nice
Covertramp Supertramp Palais Nikaïa Nice vendredi 17 octobre 2025.
Alpes-Maritimes
Covertramp Supertramp Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
COVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP!
.
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
English : Covertramp Supertramp
COVERTRAMP dubbed by Roger Hodgson (Ex-Supertramp) is considered to be the best planetary tribute to SUPERTRAMP!
German : Covertramp Supertramp
COVERTRAMP wurde von Roger Hodgson (Ex-Supertramp) gesponsert und gilt als die beste weltweite Hommage an SUPERTRAMP!
Italiano : Covertramp Supertramp
COVERTRAMP doppiato da Roger Hodgson (Ex-Supertramp) è considerato il miglior tributo globale a SUPERTRAMP!
Espanol : Covertramp Supertramp
COVERTRAMP, respaldado por Roger Hodgson (ex-Supertramp), tiene fama de ser el mejor tributo a SUPERTRAMP del mundo
L’événement Covertramp Supertramp Nice a été mis à jour le 2024-11-08 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur