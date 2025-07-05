JOHN ACHKAR – L’OLYMPIA Paris

OLYMPIA PRÉSENTE : JOHN ACHKARThe Show is in ArabicTRY’INComedian John Achkar takes you on a heartfelt and hilarious journey through the chaos of life in his thirties. While the world seems to have it all figured out (HA!), John is still just TRYIN’. From navigating life’s absurdities to giving marriage another shot, he’s here to remind us that being a little lost is perfectly okay. With candid observations and relatable stories, John’s special will leave you laughing, nodding, and feeling a little less alone in this wonderfully crazy thing called life.J’ESSAYERévélé sur les scènes de Beyrouth, Dubaï, Londres ou encore Montréal, John Achkar séduit un public international avec un humour incisif, tendre et à la croisée des cultures. Avec « Tryin’ », John propose un véritable voyage à travers les chaos de la trentaine et tente de décrypter les absurdités du quotidien, de redonner une chance au mariage, et surtout, de nous rappeler qu’être un peu paumé, c’est complètement normal ! Avec des observations sincères et des histoires dans lesquelles on se reconnaît tous, ce spectacle vous fera rire et vous sentir un peu moins seul(e) dans cette aventure complètement folle qu’est la vie.

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75