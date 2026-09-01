AGENDA · Lamballe-Armor
Covoiturage ou bus ? Lamballe-Armor
jeudi 17 septembre 2026 · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Covoiturage ou bus ?
Place du Marché Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 08:30:00
fin : 2026-09-17 12:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Arrêtez-vous au stand Ehop et Distribus sur le marché et apprenez-en plus sur le covoiturage et le transport en bus sur votre territoire. .
Place du Marché Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30
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English :
L’événement Covoiturage ou bus ? Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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