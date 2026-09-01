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AGENDA · Lamballe-Armor

Covoiturage ou bus ? Lamballe-Armor

jeudi 17 septembre 2026 · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place du Marché
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Covoiturage ou bus ?

Place du Marché Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 08:30:00
fin : 2026-09-17 12:30:00

Date(s) :
2026-09-17

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Place du Marché Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30 

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English :

L’événement Covoiturage ou bus ? Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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