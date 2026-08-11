Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:20:00

Date(s) :

2026-11-17

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau la famille

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau la famille en s’attaquant cette fois à la fratrie. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. .

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon

What is it that brings Martin and Benoit Fournier together today? They’re brothers, that’s all and that’s already too much! Now that they’re adults, they carry with them the indelible traces of their childhood and the promises it failed to keep. Groupe Déjà once again explores the theme of ‘the…

L’événement Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité