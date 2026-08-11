Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay
mardi 17 novembre 2026 · Salle des fêtes · Les Monts d'Aunay
Informations pratiques
Les Monts d’Aunay
Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon
Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17 21:20:00
Date(s) :
2026-11-17
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau la famille
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau la famille en s’attaquant cette fois à la fratrie. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. .
Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon
What is it that brings Martin and Benoit Fournier together today? They’re brothers, that’s all and that’s already too much! Now that they’re adults, they carry with them the indelible traces of their childhood and the promises it failed to keep. Groupe Déjà once again explores the theme of ‘the…
L’événement Cowboy ou Indien à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Les Monts d'Aunay (Calvados)
- A vos sens… Prêts ? Partez !, Lieu de rdv donné à la réservation, Les Monts d’Aunay 9 septembre 2026
- A vos sens… Prêts ? Partez ! Lieu de rdv donné à la réservation Les Monts d’Aunay 9 septembre 2026
- Exposition : Jacques Clémentine – Itinéraire, en quête d’artistes, Abbaye Notre-Dame d’Aunay, Les Monts d’Aunay 19 septembre 2026