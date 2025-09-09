Cowboy ou indien ? – Groupe Déjà Le Théâtre municipal Rezé

Cowboy ou indien ? – Groupe Déjà Le Théâtre municipal Rezé mardi 3 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 20:00 – 21:30

Gratuit : non 6€ à 12€

Pourquoi les blagues de Toto ça ne me fait plus marrer ? Pourquoi on ne prend plus le temps de s’ennuyer ? Pourquoi je n’ai plus les mêmes goûts que mon frère ? Les promesses de l’enfance ne sont pas toujours tenues et les relations familiales évoluent. On se marre, on se fâche, on s’aime malgré tout. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… Peut-être un frère ou une sœur à inviter à ce spectacle ?

Le Théâtre municipal Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/172-cowboy-ou-indien-groupe-déjà