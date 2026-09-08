Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

« Cowboy ou indien » (théâtre décalé) – Saison culturelle OMAC

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

« Cowboy ou indien » (théâtre décalé) – Saison culturelle OMAC

THÉÂTRE DÉCALÉ

« COWBOY OU INDIEN ? » d’Antoine Meunier et Sébastian Lazennec

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités…

Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté..

A partir de 10 ans.

Durée : 1h20

Tarifs :

Adulte non abonné : 12€

Adulte abonné : 8€

Jeune (de 11 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi : 4€

Enfant de <11 ans : gratuit . Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Cowboy ou indien » (théâtre décalé) – Saison culturelle OMAC

« Cowboy or Indian » (offbeat theatre) – OMAC Cultural Season

L’événement « Cowboy ou indien » (théâtre décalé) – Saison culturelle OMAC Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Suisse Normande