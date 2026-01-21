Cowboys From Outerspace + Kino Frontera en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

RELEASE PARTY pour ces deux groupes

Les Cowboys from Outerspace viennent de sortir un nouvel album. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Vous présenter les Cowboys ? A moins que vous ne soyez totalement réfractaire au rock’n roll ou que vos trente dernières années aient été entièrement occupées à redécorer votre grotte au fin fond du Larzac (je n’ai rien contre le Larzac)… vous savez déjà tout sur les Cowboys Marseillais légendaires mais venus de bien plus loin encore comme leur nom l’indique…

Sur leurs prestations scéniques incandescentes, sur leur son sidéral tendance apocalyptique, sur leur légendaire élégance qui nous change agréablement de tous ces adeptes du t-shirt à l’effigie de tout et n’importe quoi… Mais au cas où… j’envisage quand même de publier d’ici quelques temps une vraie interview…

Bref, revenons à cet album, car c’est quand même le sujet de ce petit article. Une galette noire, deux faces, onze morceaux et presque tout est dit. Les Cowboys sont de retour. De mon point de vue c’est certainement l’un des, si ce n’est le, meilleur album des Cowboys from Outerspace ; et pour avoir recueilli les confidences de quelques auditeurs, je ne suis pas le seul à le penser. Toujours autant d’urgence, de déflagrations soniques mais aussi un souffle encore plus puissant, des mélodies toujours « habitées » mais dans lesquelles je découvre une finesse qui, soit n’y était pas auparavant, soit m’avait échappée. Je pourrais faire un titre par titre, façon chroniqueur de rock, mais quelque part, ce serait vous gâcher le plaisir de la découverte. Et comme disait un entraineur de foot bien connu : « faut pas gâcher ».

Alors maintenant, vous n’avez plus qu’une chose à faire : vous procurer (chez un bon disquaire, ou par tout autre moyen à votre convenance) le vinyle (Lollipop Records) et monter à bord de ce Spaceship to nowhere ! Vous ne regretterez pas le voyage !

Chaîne Youtube du groupe : https://www.youtube.com/channel/UChkVcNE2ITicDBBq5u_KWwA

Release party pour les Cowboys From Outerspace, avec Kino Frontera en ouverture de soirée !

Le jeudi 26 février 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 15 EUR Public adultes.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

