Coyote, lecture musicale Auditorium des Champs Libres Rennes Vendredi 6 février 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Avec Sylvain Prudhomme (voix) et Seb Martel (guitare).

Sylvain Prudhomme a parcouru en autostop les 2 500 km qui séparent les deux extrémités de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un périple qui lui a fait croiser des ouvriers, des camionneurs, un trafiquant de drogue, un artiste, une employée de station-service… Son récit « Coyote » restitue la voix de ces inconnus

rencontrés au hasard de la route et donne à voir leurs visages, saisis à la volée. À travers ces fragments de vie, l’auteur brosse un portrait sensible et humain de cette zone frontalière, que l’on connaît par l’hyper-violence des faits divers et les discours

du Président américain. Ciselée par la guitare électrique de Seb Martel, cette lecture donne à entendre et à voir une traversée politique peuplée de rencontres inattendues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T20:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



