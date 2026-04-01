CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau Au parking du bac à verre Vulvoz
CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau Au parking du bac à verre Vulvoz samedi 25 avril 2026.
Vulvoz
CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau
Au parking du bac à verre 1 bis rue principale Vulvoz Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le programme Horizon 2 est de retour ! Si vous n’en avez pas encore entendu parler, ce programme invite les citoyen·nnes soucieux·ses de l’avenir de l’eau dans le Haut-Jura à s’engager pour la préservation de l’eau au sein du territoire ! ??
Pour cette première sortie de l’année, partons à la découverte des richesses du patrimoine naturel et historique de Vulvoz ! Entre structures historiques et cascade naturelle, suivez-nous pour une balade au cœur de la nature afin d’admirer la richesse de nos paysages et comprendre l’importance de la préservation de nos ressources en eau. .
Au parking du bac à verre 1 bis rue principale Vulvoz 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau
L’événement CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau Vulvoz a été mis à jour le 2026-04-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)