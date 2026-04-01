CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau Au parking du bac à verre Vulvoz

Vulvoz

CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau

Au parking du bac à verre 1 bis rue principale Vulvoz Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le programme Horizon 2 est de retour ! Si vous n’en avez pas encore entendu parler, ce programme invite les citoyen·nnes soucieux·ses de l’avenir de l’eau dans le Haut-Jura à s’engager pour la préservation de l’eau au sein du territoire ! ??

Pour cette première sortie de l’année, partons à la découverte des richesses du patrimoine naturel et historique de Vulvoz ! Entre structures historiques et cascade naturelle, suivez-nous pour une balade au cœur de la nature afin d’admirer la richesse de nos paysages et comprendre l’importance de la préservation de nos ressources en eau. .

Au parking du bac à verre 1 bis rue principale Vulvoz 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org

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English : CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau

L’événement CPIE du Haut-Jura Sortie nature sur les traces de l’eau Vulvoz a été mis à jour le 2026-04-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)