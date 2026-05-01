La Rixouse

CPIE Haut-Jura Balade à la découverte de la combe du Loutre

Parking de la mairie La Rixouse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Perchée entre la vallée de la Bienne et le plateau du Lizon, se cache une combe sauvage très peu connue des habitants du coin.

On y trouve de vastes zones humides encore sauvages et préservées ainsi que des traces de sous-sol karstique typique du Haut-Jura .

Cette balade de 6 km sera aussi l’occasion de découvrir un patrimoine humain étonnant et de nombreuses anecdotes ! .

Parking de la mairie La Rixouse 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 t.glandut@cpie-haut-jura.org

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English : CPIE Haut-Jura Balade à la découverte de la combe du Loutre

L’événement CPIE Haut-Jura Balade à la découverte de la combe du Loutre La Rixouse a été mis à jour le 2026-05-11 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)