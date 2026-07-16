Informations pratiques

Larrivoire

CPIE Haut-Jura Sur les traces de l’eau à Larrivoire entre ruines et fontaines

Larrivoire Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Mercredi 19 août de 9h à 12h

Une belle occasion de découvrir les hauteurs de la commune en cherchant lors d’une balade inédite, les traces de l’eau dans le paysage. Héritage humain ou naturel, embarquez avec nous pour un périple au cœur de la nature lors duquel vous devrez avoir l’œil vif, et si nous avons de la chance, les aigles royaux nous survoleront peut-être ! Balade de 6.5 km environ 315 m de dénivelé positif, prévoir de l’eau et des vêtements adaptés. .

Larrivoire 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

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English : CPIE Haut-Jura Sur les traces de l’eau à Larrivoire entre ruines et fontaines

L’événement CPIE Haut-Jura Sur les traces de l’eau à Larrivoire entre ruines et fontaines Larrivoire a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)