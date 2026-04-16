Crabophoniks #1 Locquénolé
Crabophoniks #1 Locquénolé samedi 2 mai 2026.
Locquénolé
Crabophoniks #1
Salle des fêtes Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Musiques, crabes et fritas !
Animations et repas organisés par l’APE de Locquénolé en partenariat avec la commune.
Au programme de l’après-midi
à partir de 15h30 jeux pour tous et goûter
18h spectacle rock’n round (duo danse et théâtre par la compagnie de Choupachoupa)
20h concert surprise
en soirée
21h30 concert de Mégaphoniks (Santec), rock mégaphone et instruments
22h30 Skyzophonik (Rennes), groupe fanfare groovy, hip hop, jazz et musiques du monde.
Minuit silent disco ! Expérience inédite en baie de Morlaix 1 casque, 3 DJS au choix !
Fermeture 2h
Repas de 19h à 22h huîtres, crabe ou saucisse frites. Buvette.
Réservez vite ! Les places sont limitées. Réservations sur HelloAsso, QR code à scanner. .
Salle des fêtes Locquénolé 29670 Finistère Bretagne
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English : Crabophoniks #1
L’événement Crabophoniks #1 Locquénolé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX