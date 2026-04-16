Locquénolé

Crabophoniks #1

Salle des fêtes Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Musiques, crabes et fritas !

Animations et repas organisés par l’APE de Locquénolé en partenariat avec la commune.

Au programme de l’après-midi

à partir de 15h30 jeux pour tous et goûter

18h spectacle rock’n round (duo danse et théâtre par la compagnie de Choupachoupa)

20h concert surprise

en soirée

21h30 concert de Mégaphoniks (Santec), rock mégaphone et instruments

22h30 Skyzophonik (Rennes), groupe fanfare groovy, hip hop, jazz et musiques du monde.

Minuit silent disco ! Expérience inédite en baie de Morlaix 1 casque, 3 DJS au choix !

Fermeture 2h

Repas de 19h à 22h huîtres, crabe ou saucisse frites. Buvette.

Réservez vite ! Les places sont limitées. Réservations sur HelloAsso, QR code à scanner. .

Salle des fêtes Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

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English : Crabophoniks #1

L’événement Crabophoniks #1 Locquénolé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX