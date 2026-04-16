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Crabophoniks #1 Locquénolé

Crabophoniks #1 Locquénolé samedi 2 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 29670 Locquénolé

Département : Finistère

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Locquénolé

Crabophoniks #1

Salle des fêtes Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Musiques, crabes et fritas !

Animations et repas organisés par l’APE de Locquénolé en partenariat avec la commune.
Au programme de l’après-midi
à partir de 15h30 jeux pour tous et goûter
18h spectacle rock’n round (duo danse et théâtre par la compagnie de Choupachoupa)
20h concert surprise

en soirée
21h30 concert de Mégaphoniks (Santec), rock mégaphone et instruments
22h30 Skyzophonik (Rennes), groupe fanfare groovy, hip hop, jazz et musiques du monde.
Minuit silent disco ! Expérience inédite en baie de Morlaix 1 casque, 3 DJS au choix !

Fermeture 2h

Repas de 19h à 22h huîtres, crabe ou saucisse frites. Buvette.

Réservez vite ! Les places sont limitées. Réservations sur HelloAsso, QR code à scanner.   .

Salle des fêtes Locquénolé 29670 Finistère Bretagne  

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English : Crabophoniks #1

L’événement Crabophoniks #1 Locquénolé a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX