CRAC Après-midi jeux de stratégie Arfeuille-Châtain jeudi 12 février 2026.

4 Seauve Arfeuille-Châtain Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12

2026-02-12

Des rencontres mensuelles et ludiques pour stimuler notre esprit et passer un moment convivial .
L’association dispose d’un fonds de jeux mais chacun peut apporter ses propres jeux pour les faire découvrir aux autres.
Si vous venez pour la première fois , inscription gratuite souhaitée pour une bonne organisation
CRAC 05 55 83 11 34
crac1@orange.fr   .

4 Seauve Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 11 34  crac1@orange.fr

