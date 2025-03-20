CRAC Après-midi jeux de stratégie Arfeuille-Châtain

CRAC Après-midi jeux de stratégie

CRAC Après-midi jeux de stratégie

Une rencontre ludique pour stimuler notre esprit et passer un moment convivial avec Jean-Louis Fayollet

L’association dispose d’un fonds de jeux mais chacun peut apporter ses propres jeux pour les faire découvrir aux autres.

Inscription gratuite souhaitée pour une bonne organisation

CRAC 05 55 83 11 34

crac1@orange.fr .

