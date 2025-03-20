CRAC Après-midi jeux de stratégie Arfeuille-Châtain
CRAC Après-midi jeux de stratégie Arfeuille-Châtain jeudi 6 novembre 2025.
4 Seauve Arfeuille-Châtain Creuse
Gratuit
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Une rencontre ludique pour stimuler notre esprit et passer un moment convivial avec Jean-Louis Fayollet
L’association dispose d’un fonds de jeux mais chacun peut apporter ses propres jeux pour les faire découvrir aux autres.
Inscription gratuite souhaitée pour une bonne organisation
CRAC 05 55 83 11 34
crac1@orange.fr .
