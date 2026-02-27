CRAC Dis-moi dix mots pour un monde à venir/ Proclamation des lauréats Seauve Arfeuille-Châtain

CRAC Dis-moi dix mots pour un monde à venir/ Proclamation des lauréats

Seauve Bourg Arfeuille-Châtain Creuse

DIS-MOI DIX MOTS Proclamation des lauréats

Cinq participants sont nominés

-Aurore Adenis de Montluçon

-Manuel Aussonne de Chambon-sur-Voueize

-Laurence Gallitre de Verneiges

-Joël Hérault d’Arfeuille-Châtain

-Georgette Moutard de Guéret .

Seauve Bourg Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 11 34 crac1@orange.fr

