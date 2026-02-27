CRAC Dis-moi dix mots pour un monde à venir/ Proclamation des lauréats Seauve Arfeuille-Châtain
CRAC Dis-moi dix mots pour un monde à venir/ Proclamation des lauréats Seauve Arfeuille-Châtain samedi 7 mars 2026.
Seauve Bourg Arfeuille-Châtain Creuse

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
DIS-MOI DIX MOTS Proclamation des lauréats
Cinq participants sont nominés
-Aurore Adenis de Montluçon
-Manuel Aussonne de Chambon-sur-Voueize
-Laurence Gallitre de Verneiges
-Joël Hérault d’Arfeuille-Châtain
-Georgette Moutard de Guéret .
Seauve Bourg Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 11 34 crac1@orange.fr
