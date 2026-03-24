CRAC’A HUM! Festival de Contes Pyrénéens Espace Culturel du Pays de Nay Nay

CRAC’A HUM! Festival de Contes Pyrénéens

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre du MES BIARNÉS , l’Espace Culturel du Pays de Nay accueille 5 conteurs Béarnais qui viendront vous raconter leurs Pyrénées. D’une vallée à l’autre, les 5 conteuses et conteurs débarquent en Vath Vielha avec dans leurs sacs des histoires glanées ici et là, des récits anciens, contés par des voix d’aujourd’hui. CRAC’A HUM est un festival de contes pyrénéens où la parole prend racine, où la langue Gascoccitanne donne de la couleur aux mots! Un moment pour toutes et tous, petits et grands, un moment pour écouter, rire, s’émouvoir, transmettre et faire vivre l’imaginaire des Pyrénées !

Matin de 4 à 10 ans

Après-midi Tout public .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 11 20 vathahum@gmail.com

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English : CRAC’A HUM! Festival de Contes Pyrénéens

L’événement CRAC’A HUM! Festival de Contes Pyrénéens Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay