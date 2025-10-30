Crackers d’Halloween Rouen
Crackers d’Halloween Rouen jeudi 30 octobre 2025.
Crackers d’Halloween
11 Rue du Moulinet Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Découvrez la tradition britannique en réalisant vos propres crackers personnalisés (version halloween) avec quelques surprises à l’intérieur ! Pour les enfants à partir de 4 ans. .
11 Rue du Moulinet Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : Crackers d’Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Crackers d’Halloween Rouen a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Rouen tourisme