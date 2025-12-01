Crafting Quintet ‘Imaginary view’/ JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Uni⸱e⸱s à travers ce collectif, les cinq compositeur⸱ice⸱s aussi complices dans la vie que sur scène mettent en lumière une musique sensible et intense où mélodies, rythmes et harmonies s’imbriquent avec élégance pour laisser place à des climats envoûtants.

Tantôt doux et sereins, puissants et vifs, mélancoliques ou joyeusement insouciants, on se laissera facilement transporter par l’énergie du groupe en constante évolution.

Renan Richard-Kobel / saxophone

Romain Habert / guitare

Clélya Abraham / piano

Yves Marcotte / contrebasse

Jean-Baptiste Loutte / batterie

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Animé par la création d’un univers onirique, Crafting Quintet invite son public à voyager au fil des compositions de son premier album ‘Imaginary View’.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T22:30:00+01:00

fin : 2025-12-17T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T21:30:00+02:00_2025-12-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/