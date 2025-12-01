Crafting Quintet ‘Imaginary view’/ JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
mercredi 17 décembre 2025.
Uni⸱e⸱s à travers ce collectif, les cinq compositeur⸱ice⸱s aussi complices dans la vie que sur scène mettent en lumière une musique sensible et intense où mélodies, rythmes et harmonies s’imbriquent avec élégance pour laisser place à des climats envoûtants.
Tantôt doux et sereins, puissants et vifs, mélancoliques ou joyeusement insouciants, on se laissera facilement transporter par l’énergie du groupe en constante évolution.
Renan Richard-Kobel / saxophone
Romain Habert / guitare
Clélya Abraham / piano
Yves Marcotte / contrebasse
Jean-Baptiste Loutte / batterie
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Animé par la création d’un univers onirique, Crafting Quintet invite son public à voyager au fil des compositions de son premier album ‘Imaginary View’.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
