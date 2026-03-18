Craie ton quartier Maak & Transmettre Roubaix

Craie ton quartier Maak & Transmettre

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez co-créer une cartographie éphémère de Roubaix, tracée à la craie sur le sol de la Condition Publique. À partir d’un catalogue de symboles (eaux, nature, béton, habitats…), chacun·e est invité·e à manipuler des gabarits et pochoirs pour composer une œuvre collective. Cet atelier ouvert favorise les échanges avec les passants et invite à une réflexion partagée quels sont les lieux symboliques du quartier ? Où se tissent les liens sociaux ? Quelles évolutions souhaitons-nous pour demain ? Un moment de médiation urbaine, créatif et citoyen.

**À partir de 5 ans.**

Venez co-créer une cartographie éphémère de Roubaix, tracée à la craie sur le sol de la Condition Publique. À partir d’un catalogue de symboles (eaux, nature, béton, habitats…), chacun·e est invité·e à manipuler des gabarits et pochoirs pour composer une œuvre collective. Cet atelier ouvert favorise les échanges avec les passants et invite à une réflexion partagée quels sont les lieux symboliques du quartier ? Où se tissent les liens sociaux ? Quelles évolutions souhaitons-nous pour demain ? Un moment de médiation urbaine, créatif et citoyen.

**À partir de 5 ans.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Come and co-create an ephemeral cartography of Roubaix, drawn in chalk on the floor of the Condition Publique. Using a catalog of symbols (water, nature, concrete, habitats, etc.), each participant is invited to manipulate templates and stencils to create a collective work. This open workshop encourages exchanges with passers-by and invites shared reflection: what are the neighborhood’s symbolic places? Where are social ties forged? What changes do we want to see tomorrow? A creative and civic moment of urban mediation.

**For ages 5 and up **

L’événement Craie ton quartier Maak & Transmettre Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme