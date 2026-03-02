Crane de poule La Douche Froide Metz

Crane de poule

La Douche Froide 11 RUE DES AUGUSTINS Metz Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 23:59:00

fin : 2026-04-05 06:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Crâne de Poule fusionne techno, house et piano live dans des sets hybrides intenses. Elle s’est produite au Cabaret Sauvage, Badaboum, Cabaret Aléatoire et dans des festivals en France et à l’international.

Elle développe depuis 2017 des performances hybrides et a fondé son label CDP REC, où chaque projet s’inscrit dans un univers visuel dessiné à la main.

Un projet singulier, entre performance live et énergie club. Vous allez adorer si vous aimez Fabrizio Rat, Kink, Nils Frahm, Richie Hawtin, Sam AlfredAdultes

7 .

La Douche Froide 11 RUE DES AUGUSTINS Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 76 36 98 66 info.ladouchefroide@gmail.com

English :

Crâne de Poule fuses techno, house and live piano in intense hybrid sets. She has performed at Cabaret Sauvage, Badaboum, Cabaret Aléatoire and festivals in France and abroad.

Since 2017, she has been developing hybrid performances and founded her label CDP REC, where each project is set in a hand-drawn visual universe.

A singular project, between live performance and club energy. You’ll love it if you like: Fabrizio Rat, Kink, Nils Frahm, Richie Hawtin, Sam Alfred

