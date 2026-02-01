Crapauds, grenouilles et compagnie au Palacret

Le Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Sortie nature pour observer les batraciens et mieux comprendre leur cycle de vie. Les batraciens sortent de leur léthargie hivernale et migrent vers les points d’eau pour se reproduire. C’est le moment de les observer mais également de leur bricoler un abri à installer dans votre jardin. Prévoir des bottes. Animation assurée par War Dro an Natur. À partir de 6 ans. .

Le Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Crapauds, grenouilles et compagnie au Palacret Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol