Craponne-sur-Arzon invite l’humour Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon invite l’humour

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Mon Village Invite l’Humour, le premier festival d’humour itinérant de France est de passage à Craponne-sur-Arzon.

3 humoristes d’univers différents se succèdent pour vous présenter chacun 30 minutes de leur spectacle.

English :

Mon Village Invite l’Humour, France’s first traveling comedy festival, is coming to Craponne-sur-Arzon.

3 comedians from different worlds take turns to present 30 minutes of their own shows.

German :

Mon Village Invite l’Humour, das erste mobile Humorfestival Frankreichs, ist in Craponne-sur-Arzon zu Gast.

3 Humoristen aus verschiedenen Welten treten nacheinander auf, um Ihnen jeweils 30 Minuten ihrer Show zu präsentieren.

Italiano :

Mon Village Invite l’Humour, il primo festival itinerante della comicità in Francia, arriva a Craponne-sur-Arzon.

3 comici di diversa estrazione si esibiranno in uno spettacolo di 30 minuti ciascuno.

Espanol :

Mon Village Invite l’Humour, el primer festival de humor itinerante de Francia, llega a Craponne-sur-Arzon.

3 cómicos de distintos orígenes representarán cada uno 30 minutos de su propio espectáculo.

