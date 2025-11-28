Craquage de Marion Mezadorian

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, retrouvez Marion Mezadorian dans son seule en scène Craquage le vendredi 28 novembre à 20h30.

Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entraîné dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Tout public. À partir de 10 ans.

Durée 1h

De 6€ à 15€

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Craquage de Marion Mezadorian Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2025-11-12 par OT VITRE