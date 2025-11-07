CRAQUAGE Langres

CRAQUAGE

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Tout public

Par Marion Mezadorian

Organisé par le service Spectacles en accord avec KI M’AIME ME SUIVE

Après le succès de Pépites, où Marion Mezadorian interprétait à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route, l’humoriste à l’indéniable talent de comédienne revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion. Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou ! À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

À partir de 10 ans

Durée: 1h10 .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

