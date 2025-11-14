CRAQUAGE MARION MEZADORIAN Théâtre municipal Mayenne

CRAQUAGE MARION MEZADORIAN

Théâtre municipal Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Le Kiosque présente le spectacle d’humour Craquage au théâtre de Mayenne le jeudi 5 février à 20h30.

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou ! À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE.

C’est drôle, jouissif, sidérant et parfois émouvant. Marion Mezadorian nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Spectacle tout public Durée 1h15 .

Théâtre municipal Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16

English :

Le Kiosque presents the comedy show Craquage at the Théâtre de Mayenne on Thursday February 5 at 8:30pm.

German :

Der Kiosk präsentiert am Donnerstag, den 5. Februar um 20.30 Uhr die Comedy-Show Craquage im Theater von Mayenne.

Italiano :

Le Kiosque presenta lo spettacolo comico Craquage al Théâtre de Mayenne giovedì 5 febbraio alle 20.30.

Espanol :

Le Kiosque presenta el espectáculo cómico Craquage en el Théâtre de Mayenne el jueves 5 de febrero a las 20.30 h.

